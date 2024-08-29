過去瑞磁的客戶使用檢測產品時多採用診療通則CPT－Code向保險公司申請給付，現在多了新的給付方式Z－Code係屬於專碼專用的方式，受到許多指標性保險公司支持，並能加速客戶取得保險給付，對客戶採用瑞磁產品的意願大大加分。

瑞磁表示，核心業務多元檢測試劑（IVD）與數位生物條碼(BMB)均有良好的成長動能。

檢測試劑方面，「性傳染結合抗藥性檢測」、「泌尿道感染結合抗藥性檢測」、以及MDx3000檢測系統搭配美國實驗室市佔率最大的KingFisher萃取儀器納入檢測流程，有望以獨特的檢測項目加上與市場領導者的強強合作加速擴大全美大型實驗室的市佔。

而數位生物條碼，除了成熟客戶，全球最大寵物檢測大廠愛德士（Idexx）與中國自體免疫檢測領導廠商麗珠試劑的穩健成長外，本年度也新增了與癌症早期篩檢國際大廠---Exact Sciences的合作，期待透過BMB多元檢測特性實現高性價比的基因與蛋白質多體學（multi－omics）的應用。

瑞磁上半年營收1.83億元，年增13.6％，核心業務數位生物條碼（BMB）加計多元檢測試劑（IVD）合計貢獻營收1.8億元，佔整體營收98％，年增16.8％。同時毛利率有61.9％，年增5.8百分點，稅後虧損與每股虧損分別為1.13億元和1.38元，均與去年同期持平，並持續朝向收斂虧損，獲利轉正的目標前進。

展望下半年，檢測試劑與自動化儀器已獲得美國全國性實驗室導入，正測試大量樣本中。 GPP會是銷售主力，而RPP也在8月以來新增了主力客戶，預期各家實驗室陸續完成驗證後有望在第四季產生穩定的需求。

另外，公司即將向美國FDA申請MDx3000＋萃取儀器KingFisher （Flex／Apex） 加入上市許可，預計審查90個工作天，將先從GPP開始，RPP接續，核准後將成為2025年的營運成長新動能。

KingFisher萃取儀器自從新冠疫情以來在美國實驗室已安裝了上千台，是市佔最大的品牌。 MDx3000 ＋ KingFisher取得上市許可將可縮短已安裝KingFisher的實驗室評估導入瑞磁產品的時間，並享有FDA保障的產品品質。

在新檢測項目方面，傳染病診斷試劑產品包括STI＋AMR「性傳染病結合抗藥性基因檢測」，是市場上首見結合傳染病與細菌抗藥性的單一檢測平台，目前與公衛實驗室合作，同時與美國FDA討論推展臨床試驗中。另外，UTI ＋ AMR「泌尿道傳染病結合抗藥性基因檢測」持續開發中，同樣是市場首見產品，並目標取證美國FDA。

除了產品開發的精進與市場差異化以外，美國FDA今年拍板，目標終將所有的實驗室開發檢測方法（LDT）納入管制，是對瑞磁有利的趨勢，將有助於業績成長。