錼創科技-KY（6854）公布第二季財報，儘管持續赤字，不過第二季每股稅後淨損0.29元，為虧損紀錄最低的一季，單季稅後淨損收斂至3,094萬元，累計錼創今年上半年稅後淨損1.17億元，赤字年減60％，每股稅後淨損1.09元。