錼創董事會通過第二季財報，第二季營收攀升至3.23億元，年增30.13％，營收拉升，加上業外獲利挹注1,178萬元，錼創第二季稅後淨損3,094萬元，較去年同期收斂78.56％，其中本業獲利率（營益率）為負13.22％，較去年同期的負66.16％，也呈現巨幅改善。
累計錼創今年上半年稅後淨損達1.17億元，較去年同期虧損減少60.64％，每股稅後淨損1.09元，與去年同期每股稅後淨損2.77元，亦同步改善。
錼創科技-KY（6854）公布第二季財報，儘管持續赤字，不過第二季每股稅後淨損0.29元，為虧損紀錄最低的一季，單季稅後淨損收斂至3,094萬元，累計錼創今年上半年稅後淨損1.17億元，赤字年減60％，每股稅後淨損1.09元。
錼創董事會通過第二季財報，第二季營收攀升至3.23億元，年增30.13％，營收拉升，加上業外獲利挹注1,178萬元，錼創第二季稅後淨損3,094萬元，較去年同期收斂78.56％，其中本業獲利率（營益率）為負13.22％，較去年同期的負66.16％，也呈現巨幅改善。
累計錼創今年上半年稅後淨損達1.17億元，較去年同期虧損減少60.64％，每股稅後淨損1.09元，與去年同期每股稅後淨損2.77元，亦同步改善。
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