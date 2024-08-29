錼創董事會通過第二季財報，第二季營收攀升至3.23億元，年增30.13％，營收拉升，加上業外獲利挹注1,178萬元，錼創第二季稅後淨損3,094萬元，較去年同期收斂78.56％，其中本業獲利率（營益率）為負13.22％，較去年同期的負66.16％，也呈現巨幅改善。

累計錼創今年上半年稅後淨損達1.17億元，較去年同期虧損減少60.64％，每股稅後淨損1.09元，與去年同期每股稅後淨損2.77元，亦同步改善。

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