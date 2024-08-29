U18亞洲青棒錦標賽及U23世界盃棒球賽將在下週陸續登場，兩隊中華隊把握最後機會以賽代訓，可惜打到3局上天母下起大雨，比賽決定取消。U18中華隊的重砲手張趙紘在2局下左側肋骨被丟中傷退，好消息是傷勢並不嚴重，教練會在明天練習繼續觀察他的狀況。

張趙紘去年是U18世界盃中華隊一員，勇奪大會全壘打和打點王，今年再次代表台灣出戰U18亞青，昨天在與U23中華隊練習賽時開轟，今天兩隊繼續交手，結果張趙紘被U23先發投手伍立辰觸身球砸中左側肋骨，立刻被攙扶退場。

U18中華隊總教練吳柏宏賽後表示，張趙紘當下被打到時是比較疼痛，剛剛有再與防護員上前確認，「他剛剛呼吸、幫他伸展狀況還可以，應該是沒有大礙，明天練習會再觀察。」

張趙紘則說：「被打到的當下有些岔氣，因為自己已經是鎖定好要攻擊的狀態，身體已經是憋氣、緊繃的情況。」他表示，現在呼吸時被球吻的地方會有不舒服的感覺，他也無奈的說：「都沒打到球就退場，最近狀況很好的說，但也還好沒有受傷。」

這次再度披上中華隊戰袍，身為老大哥的張趙紘目標就是要帶領學弟拿下冠軍，把金盃留在台灣，「自己的話不用要求太多，就是確實再確實。」