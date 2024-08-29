王莫昀／台北報導

京華城容積案爭議如滾雪球般越滾越大，威京集團29日表示，京華城依據《都市計畫法》第24條提出細部計畫，向北市府申請容積獎勵，「是都市計畫案，不是都更案」，一般都更案申請的容積獎勵上限可達50％，如果京華城是都更案就可享有50％容積獎勵，而非今日都市計畫案的容積獎勵上限僅20％。

威京集團指出，關於都市計畫案的容積率獎勵，監察院早在民國99年前就糾正內政部，要求對容積進行總量管制，之後內政部於103年增訂《都市計畫法台灣省施行細則》第34條之3，規定「非都更的容積獎勵以法定容積20％為限」，並飭令全國比照辦理；但是，台北市政府迄今沒有完備法令，係採用「容積獎勵通案原則」辦理，業者只能依此原則的法定程序申請，士紙、士電、南港輪胎等案皆依此原則辦理。

京華城所提的都市計畫變更細部計畫案，即依照「台北市府容積總量管制的通案原則」辦理，威京指出，台北市《非都更案的容積獎勵通案處理原則》，指非都更案可依照《台北市容積移轉審查許可自治條例》規定「容積移轉及獎勵容積不得超過法定容積的50％（都更、危老除外）」，也就是說，容積移轉加容積獎勵不得超過法定容積的50％；依此，法定容積的50％扣除內政部頒訂的《都市計畫容積移轉實施辦法》第8條第1項規定的法定容積移轉上限30％，剩餘的20％即為容積獎勵（法定容積50％-30％容積移轉=20％容積獎勵），這就是京華城取得20％容積獎勵的由來，也是台北市政府一再對外表明的立場。

京華城的法定基準容積為560％，在容積移轉方面，京華城花費44億高於市價購入容積30％；在容積獎勵方面，京華城依都市計畫法第24條辦理，經過公開展覽、研議與審議，申請過程係經北市都委會多次會議依法令與專業審查，始通過細部計畫，給予京華城20％容積獎勵。

北市府要求京華城容積獎勵項目必須符合「公益性、對價性、適法性之通案原則」。威京指出，在公益性和對價性方面，改建後的京華城商辦大樓，將達到「鑽石級」的綠建築和智慧建築、取得耐震建築設計標章，同時，京華城另外認養整改復盛公園50年、提供公眾使用6％以上充電車位及電池交換設備、並無償提供公益空間1138.8平方公尺、順平整修吉祥路和東寧路道路1000平方公尺以上。以上三項城市創新，京華城至少花費25億元以上成本，另外，京華城還須提供87.7億元保證金，若京華城未達標準，北市府即全額沒收。

威京表示，京華城捐出大量土地，並捐款興建公園和公益設施，期望帶動南松山發展，建構城市新風貌，付出代價甚高，市府並未獨厚京華城。