有「零負評女神」封號的林依晨，近期在大陸實境秀《心動的信號第7季》，舉手喊「我是成都人」掀起兩岸網友熱議，同時也罕見公開10年「異地婚」狀況。由於屢傳婚變，先前還被爆出老公帶嫩模回家、婆婆逼吃生青蛙改體質等傳聞，當時她曾發出長文反擊，寫下《我不卑微，他也不渣》，列出6點自清，粉碎謠言。

林依晨出道多年，談吐有致加上演出多部戲劇純熟演技，讓她累積高人氣。她2014年嫁給圈外人林于超後，於2021年生下女兒，夫妻長期台灣、美國分隔兩地遠距離，曾一度傳出有不孕困擾，婚姻生活屢被潑髒水，網上流傳包括她清晨起床做早餐給公婆吃、老公帶嫩模回家，甚至傳出被婆家逼吃青蛙改善體質等謠言，被網友形容「豪門媳婦卑躬屈膝」。

面對謠言，林依晨為了家人罕發聲反擊。（圖／翻攝自微博 林依晨）

面對網傳多版本荒謬至極的輿論，林依晨身為家中唯一對外的公開發言管道，出面反擊、捍衛夫家名聲，透過微博曬出6點聲明，澄清全家人的早餐，自始至終都是婆婆做的，自己頂多有一搭沒一搭的幫忙，婆家也體諒她的工作行程，讓自己不用配合早起，「我已經睡覺睡到自然醒很久了」。

至於老公被傳帶嫩模回家，林依晨則打趣表示：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦」；謠傳婆家被抹黑要求她吃生青蛙改善體質，及嫁進豪門就要卑躬屈膝，林依晨也高情商回應：「我的最愛是青蛙下蛋（珍珠、粉圓、波霸），絕對不是生青蛙，也從來沒吃過！」

身為公眾人物，嫁給圈外老公，家人不免受到大眾關注檢視，發文內容中林依晨也強調，自己嫁的是「好門」但絕非「豪門」，善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業而非遊手好閒，「對我更是像親生女兒般地疼愛，若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼」。