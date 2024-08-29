前台北市長柯文哲政除了政治獻金風波纏身外，也被京華城案燒到，還認了接受威京集團主席沈慶京邀請，曾到陶朱隱園唱歌。這棟激似哥吉拉的台灣最頂豪宅「陶朱隱園」再度成為熱議話題，但為何12年只賣出1戶，房產專家點出有錢人不買單的5大原因。

位在北市信義區超級豪宅「陶朱隱園」，是威京集團主席沈慶京所打造的住宅傑作。占地廣闊的陶朱隱園，土地面積達2468坪，每戶空間規劃約300坪，整棟共有40戶，地上樓層21樓，地下樓層4樓。

自2012年取得建造，於2018年建成都未開賣，期間只有威京開發孫公司承耀買進一戶7樓，且屬於自家人內部交易。市場傳出，陶朱隱園房價高達18億元至22億元不等，換算每坪單價約600萬至750萬元。

馨傳不動產執行長何世昌針對「陶朱隱園」豪宅銷售情況，與同業探討後，歸納出有錢人不買單的5大原因。

1、風水疑慮：有錢人比一般購屋族更迷信，而「陶朱隱園」風水不佳的問題已經很多人說過了，這的確是富豪的心病。雖然有的風水師說沒問題、可以改，但富豪可以買的房子選擇很多，首選當然是買一間沒有風水疑慮的。

2、樓層高度：「陶朱隱園」樓層只有21樓，在信義計畫區完全沒有高度優勢，景觀視野是個弱點。台北其他豪宅，「元利信義聯勤」能俯看大安森林公園、「華固天鑄」傲視整個天母、「和平大苑」面師大，中高樓高View也很好。然而，陶朱隱園卻被周圍的高樓大廈包圍，此外還緊鄰更高的富邦A25，這不僅使其超大的陽台優勢被削弱，也讓住戶在陽台上活動時被看光光。

3、無柱格局：「陶朱隱園」建築結構非常特別，它的中央是鋼構核心筒，兩側旋轉而上的是組合柱，而組合柱與核心筒頂端是外伸的穩定桁架，每二個樓層是一組空腹桁架，就像一個人伸直雙臂將組合柱、空腹桁架平舉起來一樣。

這種特殊的建築結構本身沒有問題，它的特色是「室內沒有柱子」，因此室內可使用的空間更大，但卻與傳統建築差異太大。曾有一位去參觀過的大老闆說：「雖然知道房子安全性沒問題，但沒有柱子，心裡就覺得不自在。」

4、定價策略：北市一線豪宅每坪成交單價從200萬元～300萬元不等，選擇又非常多，但「陶朱隱園」售價遠遠高於市場行情，傳出每坪售價從600萬元到800萬元不等。儘管台北市富豪密度是全球第三高、亞洲第二高，不缺有錢人，但財力雄厚並不代表他們願意當盤子。

5、賣點不足：這個建案特殊之處很多，包括汽車可以搭電梯、旋轉造型、耐震係數、人工瀑布等，為什麼說沒有賣點呢？如果「陶朱隱園」一坪賣200萬～300萬，它處處都是賣點，打趴其他豪宅，但它售價是其他豪宅的1倍以上，此時就沒有賣點了。