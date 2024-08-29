9月17日就是中秋節了，該節日最應景的水果就是柚子中的文旦。對此，嘉宏水果行老闆娘玉蘭姨也分享了如何從重量、外觀、香氣三個方面著手，挑出又香又甜且水分又多的文旦。

臉書粉專《台北農產》近日發文介紹柚子，稱其除了象徵「佑子」、「有子」，也有團圓之意。北農指出，當前市面上的常見柚子品種就是文旦，所以特別邀請嘉宏水果行老闆娘玉蘭姨，跟大家分享如何買到又香又甜的文旦。

玉蘭姨表示，買柚子有3個祕訣，首先是重量，文旦選重一些，水分飽滿，果肉也更豐富；其次為外觀，文旦外表如果呈現皮色光滑、均勻泛黃，就有較佳的成熟度；最後則是香氣，好的文旦輕輕一聞，會有淡淡的清香。

另外文旦最美好的風味就是在「辭水」後，剛買回來的柚子記得放在陰涼通風處，靜置一周以上，等文旦柚出現表皮微縮，多餘水分蒸發並消散的辭水狀況，此時就是果肉甜度高的最佳賞味時期。

另農糧署粉專《鮮享農YA》也提到，台灣柚子品種多元，從8月柔軟多汁的文旦拉開序幕，9月的紅柚則是香氣濃郁、越大顆越好吃，而到了10、11月分，白柚具有獨特香氣、西施柚則是多汁甜美，每一種柚子都值得民眾細細品味。