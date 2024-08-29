1995年電視劇版本《神鵰俠侶》，由香港男星古天樂和女星李若彤飾演「楊過」和「姑姑小龍女」，是不少人心中經典。近日兩人合體出席活動。隨後，李若彤在IG曬出兩人合照和短片，掀起回憶殺。就算隔了29年，還是有不少粉絲敲碗希望兩人可以「在一起」。

李若彤昨（28）日在IG曬出和古天樂合照，李若彤穿著白色旗袍，將手搭在古天樂肩上，古天樂則是穿著西裝露出靦腆微笑。李若彤誇讚：「29年了，我的過兒依然這麼帥」。另一段公開影片則李若彤走過去和古天樂打招呼，並配文寫下：「29年後『過兒回頭』，姑姑依然在你身後！」

《神鵰俠侶》古天樂和李若彤隔29年合體，網友敲碗希望兩人在一起。(圖／翻攝自李若彤 IG)

影片曝光後，不少網友誇讚58歲李若彤保養的很好，肌膚緊緻、白皙，滿滿少女感，走向古天樂的樣子就像小女人一樣；53歲古天樂則是被指出臉部有點僵硬。網友笑稱：「姑姑沒變，過兒變了劉青雲」、「就像小說裡一樣」、「姑姑的過兒比29年前黑了許多」。

不過粉絲們還是對兩人合體感到相當激動表示：「終於等到你，還好我沒放棄」、「還有甚麼比這更美的畫面！」、「依然登對」、「姑姑笑得很甜」、「姑姑個表情好小女孩」、「姑姑果然是姑姑」，也有不少人喊話，希望沒有結婚的兩人可以「在一起！」

1995年電視劇《神鵰俠侶》是一代人心中經典。(TVBS提供)

當年李若彤和古天樂在飾演《神鵰俠侶》時，因為太過般配，被外界懷疑是「假戲真做」。針對這樣的說法，李若彤多年後曾透露，自己當時有因為太過入戲，確實有以劇中小龍女身分，愛上「過兒」，她說：「當時滿心滿眼都是過兒，眼裡心中再也放不下其他人。」但因為當時兩人都忙於工作，所以並沒有時間發展私人感情。