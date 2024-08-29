據《央視新聞》報導，巴黎奧運會中國奧運代表團29日中午12時許抵達香港訪問，香港各界代表在機場舉行歡迎儀式。代表團將在香港展開為期3天的活動。樊振東、全紅嬋、孫穎莎等熱門人物一到下塌酒店即遭媒體攔截被拉去採訪。代表團將在港訪問3天後轉往澳門。

報導說，這次訪港代表團包括運動員65人，其中金牌獲得者59名，還有6名優秀運動員，此外還包括8名教練和領隊。根據公佈的名單顯示，馬龍、樊振東、潘展樂、陳夢、孫穎莎、全紅嬋等人都在列。其中被稱為「微笑王子」的樊振東一路握手，滿臉標誌性的笑容，他與人氣王全紅嬋、孫穎莎一樣，才抵達香港下榻酒店就被拉去採訪！

巴黎奧運會中國奧運代表團訪港3日，將有3場公開活動，活動門票22日開賣1小時全數售罄。（圖／騰訊體育）

代表團由國家體育總局局長高誌丹任團長，3天的活動將包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴、訪問香港體育學院並與香港運動員交流等。代表團訪港期間最令人矚目的項目是3場公開活動，包括30日晚上於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，31日上午分別於伊利沙伯體育館和Victoria公園游泳池舉行的2場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，展示的運動項目包括羽毛球、體操、乒乓球、插水和游泳等。代表團將於31日下午離開香港到澳門訪問。

報導指出，大陸國家隊運動員一直有奧運會後首先訪問香港的傳統，早在1988年漢城（首爾）奧運會後，就有包括所有金牌選手在內的內地奧運代表團訪問了香港。日前中國大陸奧運健兒代表團訪港的消息一經發佈，立刻在香港引起強烈反響，社會各界紛紛表示歡迎。三場公開活動的門票於22日開始發售，香港市民反應熱烈，5000多張門票1小時內全部售罄。