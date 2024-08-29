五月天演唱會門票一開賣就秒殺，往往吸引數萬人潮。（蔡旻妤攝）

五月天演唱會門票一開賣就秒殺，往往吸引數萬人潮。（蔡旻妤攝）

五月天演唱會門票一開賣就秒殺，往往吸引數萬人潮。（蔡旻妤攝）

台東縣議員黃治維認為今年台東旅遊人次減少，往往把辦活動視為指標，但辦活動是短期衝高旅遊人次，但單日活動對於整年度觀光無明顯效益，呼籲台東縣府深入檢討。

五月天近日宣布花蓮開唱，不過日期尚未公布，歌迷就暴動卡位11月花蓮旅宿。黃治維今天在台東縣議會第20屆第9次臨時會時表示，台東縣府以2500萬預算辦理演唱會吸引觀光客，「請問處長有聯繫過五月天嗎？」他指出，由於目前地震及交通因素導致花東觀光人潮減少，建議台東縣府比照花蓮模式，邀請五月天來台東開演唱會。

黃治維說明，因五月天是國際巨星，知名度高，本身粉絲就夠多，不需幫忙宣傳人就來了，預計可獲4天3夜觀光效益，也可讓全台灣看見台東是相當安全的觀光環境。

交通及觀光發展處長卜敏正回應，此案由交觀處爭取經費，實際執行承辦則是文化處，會與文化處溝通協調。

此外，縣議員潘貴蘭及陳政宗同樣關心觀光，呼籲縣府與相關業者配合規畫遊程。縣議員高美珠指出，熱氣球嘉年華帶來的觀光效益都在縱谷地區，呼籲不要忽略海岸線及南迴線。

卜敏正說明，熱氣球光雕音樂會皆嘗試在全縣各鄉鎮展球及飛行，但受限天候因素，今年包括三仙台及太麻里因靠海風大導致無法立球，相當可惜。透過在全縣各鄉鎮辦理的「台東最美星空」，場地及環境較不受限，並邀請地方相關業者參與並推廣在地特色。