U18亞洲青棒錦標賽將在9月2日台灣登場，U18中華隊29日以賽代訓與U23世界盃中華隊進行練習賽，可惜比賽因雨只打2局就裁定結束，U18中華隊總教練吳柏宏對哀宥宇表現給予肯定，但也希望他能夠毫無保留的投每一球。

U18中華隊由哀宥宇先發，他在3局上很快抓到2出局，但被林佳緯、王念好連續安打攻佔二、三壘，此時天母突然降下大雨，經過約半小時等待雙方決定比賽結束。

吳柏宏表示，結束2場練習賽後，U18中華隊明天會繼續在天母練習，9月1日則是因為天母有職棒賽事移師台北大巨蛋練習，「雖然都是人工草皮但場地不一樣，還是會利用明天練習，讓球員加強守備訓練。」

對於這次U18中華隊投手戰力，吳柏宏指出，哀宥宇、曾偉喆、陳睦衡、林鉑濬4人可先發也可後援，陣中此次選進的所有投手都有先發可能，「就看這幾天練習找出最好的投手 。畢竟只有打七局而已，先有辦法壓制對手得分機會比較重要。」

對於哀宥宇的表現，吳柏宏點出他在先發時會有配速的情況，不像上週與中信兄弟二軍進行友誼賽時，後援1局球速可以投到150公里，「我有跟他討論一下，雖然身為先發投手，但能把球速投出來壓制對手比較重要，如果因為配速情況下被得分對球隊也是不利的。」

哀宥宇則表示，今天投起來滿好的，可以控制球的位置。他認為，上週可以投到最快球速150公里，可能跟重量訓練有關。對於教練團的定位，哀宥宇自認完全沒問題，「不管是先發還是後援都沒有差別，目標就是上場不要失分就好。」