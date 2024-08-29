近期外資觀望偏匯出，新台幣升值動能剩出口商。匯銀人士分析，8月新台幣累計已升值9.33角，月底出口商拋匯量能成為關鍵，30日新幣收月線，若出口商加大力道賣美元，新台幣有望繼去年11月後，再度創下單月升值逾1元的強彈格局。

匯銀人士指出，匯市反應股市走向，輝達財報出爐後股價下跌，連帶影響台股表現，29日開盤外資就先匯出，新台幣上午最低貶至31.985元，但午後匯價豬羊變色，答案就是出口商「急了」，相較於前日惜售，今日盤中出口商慢慢把拋匯價格下修，匯價來到31.94元左右也有不少掛單等著賣，直接讓匯價由黑翻紅。

匯銀人士認為，「（出口商）掛不到，乾脆就直接出手」，明天是月底，今天有很多出口商掛單「高高掛」沒賣到，預計30日實質需求壓力下，出口商將直接出手拋匯，預計美元賣壓不小，新台幣全月有機會升值逾1元；不過，近期觀察外資還是偏小幅匯出，可能稍稍抵銷新台幣升值力道。

外匯交易員則說，市場靜待美國個人消費支出物價指數（PCE）數據，外資熱錢先部分撤出回防不意外，而在PCE公布後，預計聯準會官員仍會出來發言，市場將視數據表現及官員談話，判斷9月降息碼數。

而觀察整體亞幣表現，近期陷入區間盤整階段，各幣別走自己的路。根據央行統計，日圓回落0.11％，其餘幣別走揚，新台幣升0.15％、韓元升0.2％、星幣升0.21％、人民幣升0.25％。

交易員認為，整體亞幣在區間內徘徊，主因美元指數回穩，近期在101附近震盪，且在下檔位置也有強力支撐，觀察美元前波低點落在去年底的100.6左右，最近跌到100.5也有明顯反彈，假如沒有進一步題材驅動，美元價位應會在101附近徘徊，非美幣別第二波漲勢再等等。