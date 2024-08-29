華新表示，近期LME的鎳價反彈，「廢不銹鋼」價格亦同步上揚，鋼廠面臨成本壓力。市場預測，美國聯準會降息機率高

，而且歐美暑休結束，陸續返工，需求預估有望回溫。惟華新考量客戶整體接單競爭力，9月盤元牌價以穩健為原則，內銷部分300系、316、含銅附價、200系及400系不銹鋼盤價都維持平盤。

華新指出，不銹鋼外銷因新台幣升值，300系列基價每公噸調漲50美元。