華新表示，近期LME的鎳價反彈，「廢不銹鋼」價格亦同步上揚，鋼廠面臨成本壓力。市場預測，美國聯準會降息機率高
，而且歐美暑休結束，陸續返工，需求預估有望回溫。惟華新考量客戶整體接單競爭力，9月盤元牌價以穩健為原則，內銷部分300系、316、含銅附價、200系及400系不銹鋼盤價都維持平盤。
華新指出，不銹鋼外銷因新台幣升值，300系列基價每公噸調漲50美元。
近期倫敦金屬交易所（LME）鎳價止跌回升，在1.6～1.8萬美元區間鎮黨，華新麗華29日宣布，9月不銹鋼盤價以穩健為原則，內銷盤價維持平盤，300系列不銹鋼外銷則因新台幣兌美元匯率升值，每公噸調漲50美元。
華新表示，近期LME的鎳價反彈，「廢不銹鋼」價格亦同步上揚，鋼廠面臨成本壓力。市場預測，美國聯準會降息機率高
，而且歐美暑休結束，陸續返工，需求預估有望回溫。惟華新考量客戶整體接單競爭力，9月盤元牌價以穩健為原則，內銷部分300系、316、含銅附價、200系及400系不銹鋼盤價都維持平盤。
華新指出，不銹鋼外銷因新台幣升值，300系列基價每公噸調漲50美元。
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