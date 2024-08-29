彰化市黃姓女子有1隻養了近15年的雪納瑞犬「小蘋果」，原本人狗形影不離，然上月「小蘋果」走失後，迄今音訊全無。黃女今天在社群平台發文，懸賞2萬元獎金，盼廣大網友協尋。她十分擔心年事已高的愛犬流浪街頭挨餓受苦，期待重賞之下有勇夫，讓愛犬重返身邊。
黃女在臉書社團「彰化人大小事」貼出尋狗訊息後，引發網友熱議，其中有不少人驚呼走失的「小蘋果」已近15歲，在小型犬中可說相當高壽；此外，也有網友表示，幾天前好像有在彰化市街頭看到1隻灰色的雪納瑞犬，看起來還算乾淨，「有可能是小蘋果哦！」
黃女指出，「小蘋果」是在7月21日趁家人開門時，一溜煙衝出門外，才要追上，就已不見蹤影，就此下落不明。她每天都很擔心，後來有拜託里長，也有找上警方幫忙，然不管是沿街地毯式搜索，還是調閱路口監視器，就是找不到「小蘋果」。
她表示，她問過左鄰右舍及沿街住戶，都沒有人有看到「小蘋果」，在無計可施下，也去求土地公，只可惜到現在都毫無進展。「小蘋果」年事已高，得過大腸癌，每個月都要追蹤，又有心臟病，加上肝、腎功能不好，每天都要服藥，她真旳非常擔心。
她形容「小蘋果」的特徵，牠是14歲半的母狗，毛色為灰色，四肢偏白色，頭部留長髮，頭頂綁著「沖天炮」造型，相當好認，走失時沒有項圈、背繩，雖很黏人，但平常很少出門，「拜託大家幫幫忙，幫我找到牠，拜託拜託！」
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