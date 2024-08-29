台中樂成宮攜手民眾做愛心，近3千桌中元供品，捐贈社福機構和弱勢民眾。（馮惠宜攝）

農曆七月各地宮廟紛紛舉辦中元普渡活動，台中樂成宮今年普桌5427桌，近3000桌民眾供品慷慨捐出，今（29日）舉行捐贈儀式，董事長何敏誠說，包括各縣市200多個社福團體申請，但資源有限，無法一一發送，希望拋磚引玉、攜手送暖，讓中元普渡更具意義。

台中樂成宮是台中東區信仰中心，今年中元普渡，民眾踴躍參與，共計有5427普桌，其中有近3000桌供品民眾慷慨捐出，加上今年募集愛心白米5萬5000多斤，用來擴大幫助有辦理長照單位及鄰里關懷據點，29日廟方舉辦捐贈儀式，將愛心及物資轉為分享，統一發放給需要弱勢家戶及社福單位。

何敏誠表示，中元普度看得到台灣人最美的風景就是人，5427桌普桌有公司老闆連訂28桌，公司同仁1人1桌祈求平安；而雖然物價飆漲，樂成宮採統一公開競標方式，以最質在的價格採買供品，不但讓參與民眾物超所值帶回供品，捐出者也能放大愛心。

何敏誠說，此次受贈對象來自台中市東區17個里的里民及全國各地方58處社福機構、旱溪媽祖遶境十八庄轄內相關11個行政區102個里加東區17個里等，還有弱勢家庭及關懷據點，每箱物品價值1500元，包括有沙拉油、白米、泡麵、罐頭、餅乾與飲料等生活物資20項食物，共捐出普品3500箱、白米55000斤。