許多人可能認為到波蘭、捷克等中東歐國家習醫的「波波醫師」未經實習階段，在臨床上能力不足。一位女子近日分享3種分辨波波牙醫的方法，包括學歷沒寫畢業於哪間大學的牙醫系、診所臉書粉專或排班表上沒有牙醫資訊、經歷載明各種名號卻沒寫哪間牙醫系畢業等，貼文曝光後引發熱議，不少人則指出，其實部分本土醫師也不會寫明自己的學經歷，最簡單的方法就是直接問診所。

原PO在Dcard發文表示，她親身經歷、聽說過一些波波醫師掩蓋學歷的常見手段，一是學歷寫XX大學或是XX大學碩士，但都沒寫牙醫系，二是診所臉書粉專或排班表上沒有醫師資訊，病人臨時掛號時，櫃台話術「欸我們現在有一位醫生有空，不用等，要不要先找他看？」，三是醫師經歷寫了一長串協會，卻沒寫哪間大學牙醫系畢業，另外原PO也曾聽過，有波波醫師冒充中部某醫學大學牙醫系畢業，校友互相詢問後才被查出真相。

對此，許多網友紛紛回應，「很好的方法！」、「曾經遇過一個牙醫，洗牙弄牙齒的手法粗糙到很不尋常，回到家一查果然是波波」；還有內行人補充，「1、一堆協會『會員』，2、各種醫院醫師（沒寫住院醫師、主治醫師），大概率只是實習或PGY（畢業後一般醫學訓練）待個一兩個月也寫，3、沒有專科」。

不過也有人認為，其實本土醫師也不一定會清楚寫上學經歷，直接問最準，「滿多牙醫診所也沒有特別寫說是哪間大學畢業的說，但醫師看起來都有點年紀了，可能是因為以前不是台大醫學系畢業的醫生都不太刻意寫」、「我自己學碩士都是同一家畢業，診所為了排版好看叫我寫碩士就好；現在因為波波想插隊把事情鬧大，除了自己爸媽之外已經很少診所敢用無照波西了，還在的大部分是之前就一直在的；我自己的同學、學長姊也很多喜歡列一堆認證，只是豐富一下學經歷而已。所以有些人說直接問診所，是最簡單的沒錯」。