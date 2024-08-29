動保處持續推廣毛寶貝多元認養管道，29日與三重區三民里長謝素玲合作，成立新北市第21間、三重區第2間里辦公處毛寶貝愛心認養小棧，以提升流浪動物認養率，讓毛寶貝有機會融入家庭，找到溫暖的家。動保處表示，認養小棧的設立，不僅增進毛寶貝的曝光認養機會，還將作為鄰里生命教育的場域，讓更多民眾了解動物保護的重要性。

三民里謝素玲里長表示，近年來流浪貓逐漸增加，為了善待流浪貓，同時改善環境衛生，里辦公處積極與動保處合作，進行流浪貓TNVR計畫，也親自參與誘捕行動，目前已捕獲32隻。並強調飼主責任的重要性，希望透過結紮減少流浪動物數量，避免牠們在社區中遭遇更多困難和危險。

謝素玲在與愛心餵養人士的溝通中，積極推動「乾淨餵養」的理念，並呼籲里民在餵養流浪動物時，應先配合結紮措施，以減少牠們的繁殖壓力。謝素玲也承諾，將會盡力保護和照顧這些動物，確保牠們在社區中能夠得到妥善的照顧。

謝素玲說，自己收養了6隻貓，都是在路邊救援的小幼貓養起，每隻貓都是家人，相信認養小棧的成立，可以讓更多人發揮善心協助流浪動物，幫更多毛寶貝找到家人，共同打造一個對動物友善的社區環境。

動保處表示，民眾在認養動物前務必評估自已是否適合認養動物，認養後要隨時保持愛心、耐心及細心，足夠的陪伴及飲食照顧，養牠就要照顧他一輩子。

另外，在新北市「毛寶貝愛心認養小棧」成功認養犬貓，亦可獲得在動物之家認養時同樣的動物照護福利，包含犬貓終身免費狂犬病疫苗預防注射等，認養高齡、身患殘疾或長期收容之犬貓，更加碼享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利。