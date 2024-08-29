昨(28)日高雄市三民區一間旅館發生命案，49歲的方姓女子以趴姿陳屍在浴缸中，而現場無打鬥痕跡，經警方調查，當天同住的顏姓男友於上午9時許匆匆離開，警方認為涉有重嫌，將顏男與其友人帶回偵訊釐清案情，而檢方今(29)日初步相驗指出，死者頭部有多處瘀青，將擇日進行複驗解剖。對此，法醫高大成研判，死者疑生前被餵藥，兇嫌疑似趁死者昏迷抓頭撞牆，造成顱內出血死亡，最後再將死者放入浴缸，疑似要營造溺斃假象。

經檢調相驗後，發現方女頭部有局部瘀青，疑似生前遭到物品重擊，由於沒發現致命性外傷，顱內狀況則待解剖釐清，方女的顏姓男友對於案情也不願透露太多，仍須核對相關證據和化驗觀察，才能釐清案情真相。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成研判，死者方女頭部有多處瘀青，死因應是「顱內出血引起中樞神經衰竭」，不過檢警調查現場無打鬥痕跡、有鎮定劑，因此，猜測方女應是被先餵藥，昏迷後再抄兇嫌抓著頭去撞牆或桌子，因死者昏迷無反抗，才沒有打鬥痕跡。

另外，高大成指出，若將死者的頭抓去撞等大面積物體，如牆壁，不會有明顯外傷，但拿棍棒攻擊頭部，因相對面積較小，便會出現撕裂傷，因此，研判死者應是被抓去撞擊大面積物體。

高大成也說，死者的顏姓男友供稱「出門前女友還活著，她去洗澡」，其說法很可疑，他表示當聽到女友死亡應該會很難過，或驚慌失措，但顏男的反應疑似在欲蓋彌彰，因此也認為顏男涉有重嫌。

這起案件發生在昨(28)日高雄市三民區一間旅館，由於49歲的方姓女子到了退房時間聯繫不上，房務員進房查看後，才發現方女已陳屍在房內，且屍體呈現趴姿沉在浴缸水裡，由於現場無打鬥痕跡，警方初步研判心肌梗塞，排除外力介入，但經警方蒐證後，發現室內的地板及房內的地板都有被擦拭過的血跡，發現案情不單純。

後續警方調閱旅館監視器發現，方女並非1人入住，而同住的顏姓男友於當天上午9時許獨自離開，並前往高雄市湖內區，搭乘高鐵北上，經警方循線追查，於今(29)日凌晨在新竹市某旅館逮捕顏男，然而，顏男說新竹的朋友要介紹工作，因此北上尋求工作機會，顏男也強調離開旅館時，女友還好好的；警方發現顏男說詞反覆，最後將顏男與其友人帶回偵訊，進一步釐清案情。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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