環境部29日公告攸關碳費徵收3項子法，代表台灣正式進入碳有價時代，將在2025年起徵碳費、2026年收費。環團聯合聲明批評，環境部不只直接棄守徵收2024年整年的碳排量，更透過子法鬆綁企業減碳要求，淪「紅蘿蔔」大放送，大企業繼續轉嫁成本，影響溫管基金收入，將不足以支應政府推動的淨零轉型作為，呼籲碳費每公噸500元起，優惠後不該低於300元。

環境部今年4月預告碳費3子法草案，重點為碳費收費對象達成指定目標，並提出「自主減量計畫」，可向環境部申請核定適用A、B兩種碳費的「優惠費率」；碳費徵收對象可透過抵換專案、自願減量專案取得的減量額度（俗稱碳權），乘以1.2倍，扣除最高10％的排放量，藉此繳交較少的碳費；鋼鐵、水泥業等高碳洩漏風險事業可適用0.2、0.4及0.6的「碳洩漏風險係數值」，相當於可享有碳費打2折優惠。

由於環境部今天公告碳費子法，環境部次長施文珍說明，正式公告子法與草案差別主要有3項，包含環境部會在不揭露企業營業機密的情況下，對外公開碳費收費對象選擇的指定目標及預期減量程度；沒有改變企業使用國內外減量額度扣除收費排放量的上限，分別為10％、5％的規定，但環境部將依照實際情形，定期檢討扣除上限，原則上希望扣抵程度越來越少；變更部分行業別適用的減量目標。

環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心透過聯合聲明批評，碳費子法設計過度鬆綁企業的減碳要求，恐淪「紅蘿蔔」大放送，與環境部長彭啟明上宣示2032年減碳40％仍遠遠不足。

環團聲明也痛批，環境部直接棄守徵收2024年整年的碳排量，2025年才起徵碳費，尤其碳費3子法納入2.5萬噸免徵額、打2折的高碳洩漏風險係數、國內外碳權抵扣最高15％收費排放量、放大國內碳權扣減比率至1.2倍，甚至延長先期專案減量額度可以適用的時間，從原本的2025年後不能使用，延長至起徵前3年均可使用，還放寬了石化業、造紙業、紡織業的減量目標。

環團強調，上述設計都將對企業要繳交的「實質」碳費價格產生重大影響，恐無法提供企業減碳經濟誘因，拖累轉型進程，不僅讓水電補貼超過50年的大型財團繼續轉嫁社會及環境成本，更連帶影響由碳費作為主要經費來源的溫室氣體管理基金，將不足以支應政府後續推動淨零轉型。

環團呼籲，碳價應每公噸500元起徵，並逐年提升與國際接軌，優惠後的費率則不能低於300元，假設優惠後的碳費價格過低，企業恐需向他國繳納碳關稅，無法讓碳費留在國內做更有效益的運用，有損產業競爭力。