南投縣政府29日至集集大山電視轉播站普渡好兄弟，準備蘆筍、乖乖、靠得住等供品超另類。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

集集大山電視轉播站提供南投縣、雲林縣9萬多戶無線電視訊號，每年農曆7月，南投縣政府都會到轉播站普渡好兄弟，這次因颱風、午後強降雨山路常坍方中斷，特別準備「蘆筍」祈求「路順」，並在轉播站機器擺上綠色包裝「靠得住」及「乖乖」等供品，庇佑機台運作順利。

集集大山海拔1392公尺，山頂視野遼闊，有利訊號傳播，因此南投縣政府在集集大山山頂設電視轉播站，訊號涵蓋範圍包括南投縣鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉、中寮鄉（部分地區）、竹山鎮、名間鄉（部分地區）及雲林縣斗六市、古坑及林內鄉部分地區。

集集大山電視轉播站提供南投縣、雲林縣9萬多戶無線電視訊號。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

集集大山電視轉播站位於偏僻山區，近期因颱風、午後強降雨造成富山產業道路常坍方中斷，得知通往轉播站的路通了，縣府新聞及行政處處長蔡明志29日立刻率隊上山普渡好兄弟，準備豐盛供品，除了綠色包裝的餅乾「乖乖」及衛生棉「靠得住」外，這次特地準備綠色蘆筍。

縣府解釋，為了確保集集大山轉播站運作順利，經常派人上山巡檢，近年來通往轉播站的富山產業道路遇雨就坍方，影響無線電視訊號維護，因此準備53根蘆筍普渡，取其台語諧音「富山路順」，而綠色包裝衛生棉「靠得住」，盼轉播站運作靠得住，還有綠色包裝「乖乖」，庇佑機台亮綠燈運作順暢。