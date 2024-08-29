遭鐵人三項協會控「討錢」停辦亞洲盃 基市府回應了

中華民國鐵人三項運動協會原定將在今年9月7日舉辦「2024亞洲盃鐵人三項錦標賽」，屬於國際盛大賽事。但協會控訴，基隆市政府因11年前舊案向法院申請扣押協會銀行帳戶，導致賽事可能停辦。對此基市府教育處今日聲明駁斥，市府並未拒絕協商，而協會主張的還款金額低於法院判決的483萬餘元，等待半年協會都沒有確認還款，市府才依法院判決聲請強制執行。教育處強調，為不影響體育署賽事進行，將等體育署來函表達需協助事項，由法定第三方調解機構與協會研商解方。

據了解，今年鐵人三項協會主辦的亞洲盃預定在宜蘭冬山河舉行，包括美國、奧地利、紐西蘭、南非、日本、南韓、菲律賓、馬來西亞及我國等11個國家派隊角逐。但協會控訴，基市府突然扣押協會帳戶，也都不願做分期付款的協商等，使國際賽事恐怕必須停辦。

教育處則聲明回應，不願協商部分並非事實，該案起因是2014年9月20日在基隆市外木山海岸沿線舉辦「基隆市2014鐵人三項運動錦標賽」，當事人蔡男在進行自由車項目撞擊路旁護欄跌倒，受有頸椎、胸椎、脊椎等多處骨折、硬腦膜上血腫等傷害，依台灣基隆地方法院105年度國字第1號國家賠償事件民事確定判決，需賠償蔡男及其子女計967萬4963元。

教育處指出，市府為避免影響民眾權益，先行墊支相關款項，再向活動得標單位「中華民國鐵人三項運動協會」進行求償；案經2022年1月18日台灣高等法院第二審判決賠償，協會需支付基市府50％，計483萬7481元本息，周年利率5％，並於2023年3月15日確定。

教育處說，判決確定後，協會遲至2023年11月13日才來函提及還款事宜，但協會主張還款金額為265萬6974元，且利息不計，均與法院判決不符。

基市府盼該協會依法院判決，具體提出分期計畫、擔保與抵押品等事項，以便進一步確認還款條件，但等待半年無果，無奈下為避免市府財產受損，只得依照法院判決聲請強制執行。

教育處強調，本府長期支持國際體育賽事不遺餘力，也持續維持善意，為不影響體育署賽事進行，本府將俟體育署來函具體表達需協助事項，由法定第三方調解機構就不損及市府權益前提下，與協會研商可行解決方式。