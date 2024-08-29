此外，EG、PP也在低接買盤支撐，現貨報價小漲5美元，至於PVC、PE、EVA、ABS、PS現貨行情均持平走堅。

大陸近期新浦化學、吉林石化SM臨時停車，天津渤化重啟，目前SM工廠庫存中性偏高，港口庫存偏緊張，總庫存處於中性區間。需求端下游開工率漲跌互現，EPS、PS、ABS產銷獲利尚可，下游消耗量月增0.13％，至23.1萬噸。市場預期在SM港口庫存維持低位，價格短期或高位震盪。

分析師表示，大陸石化庫存仍處近年同期偏高水平，不過近期成交好轉，石化去庫提速，塑編訂單及PP下游整體開工繼續小幅反彈。在降息預期及地緣政治風險升溫下有望得到提振， PP成本支撐增強。目前PP開啟備貨，金九銀十旺季到來，預期PP可望需求回升。

大陸湖北一套60萬噸／年的EG裝置按計畫於近日停車中，內蒙古一套30萬噸的合成氣製EG裝置計畫9月20日附近停車檢修，預計時長在20-25天。近期EG 庫存中性帶來相對穩定支撐，市場等待旺季的來臨，價格震盪堅挺，個別供應商補貨偏高成交。

此外，大陸PE產能利用率84.22％，下游各行業整體開工率增加0.68％，農膜、PE包裝膜開工率提升，市場氛圍有所好轉，短期處供需雙增格局，或維持震盪運行。PVC企業開工率仍居高位，下游製品生產企業維持剛需採購，預計市場仍以震盪運行為主。