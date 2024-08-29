廚餘桶可瀝乾水分，方便廚餘回收，讓垃圾減量，溪州鄉長江淑芬希望民眾收到廚餘桶後，能加強分類，再次降低家戶垃圾量。（溪州鄉公所提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣自今年7月起推動擴大回收範圍及強制分類破袋檢查，全縣因民眾分類不確實，共被退運垃圾車17車，溪州鄉也被退運了3車，經清潔隊員查驗後，發現民眾將塑膠製品及生、熟廚餘混入一般垃圾的情況最為嚴重，鄉公所為此編列150萬元預算採購廚餘桶，並在今天起發送到全鄉9000戶，方便民眾將廚餘確實分類回收，降低垃圾量。

彰化縣環保局自今年7月起推行垃圾分類新制，經過嚴格執行後，7月垃圾量較去年同期大幅減少5324公噸，單月減量率達22.96％，其中7月生廚餘的回收量849噸，相較去年同期409噸回收增加一倍，績效亮眼，外縣市也紛紛跟進執行。

為更落實垃圾分類，溪州鄉公所編列150萬元預算，經代表會通過後採購廚餘桶，將分送至鄉內約9000戶家庭，方便民眾將生、熟廚餘確實分類清楚，鄉公所在今（29）日開宣導會，鄉長江淑芬邀請大家一起幫忙宣導，讓垃圾再減量。

江淑芬表示，溪州鄉的每日人均垃圾量，從6月的每人0.53公斤，到7月的每人0.4公斤，全鄉已降低了25％的垃圾量。全縣鄉鎮市人均垃圾量排名也從6月的第10名，進步到7月的全縣第3名，這是全鄉民眾共同努力的成果，可見垃圾分類的重要性。江淑芬希望民眾收到廚餘桶後，能加強分類，再次降低家戶垃圾量。

江淑芬說，若民眾反應良好，明年也將編列120萬元預算，再次採購「生廚餘桶」，發送至家家戶戶。讓家庭所產生的生、熟廚餘，皆有固定空間放置，建立良好分類習慣，避免隨手就將生熟廚餘丟入一般垃圾中，不僅增加垃圾量，也增加被焚化爐退運風險。