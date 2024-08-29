大陸國家主席習近平29日下午在北京人民大會堂會見美國白宮國安顧問蘇利文強調，中方對美政策保持高度連貫性，提出「四個沒有變」，希望找到中美兩國和平共處、共同發展的正確相處之道。大陸官媒則指，蘇利文重申「四不一無意」，強調美方無意將台灣議題作為遏制中國的工具。

據大陸央視新聞客戶端消息，王毅參加會見。習近平首先指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。

習近平強調，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。中國的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持著高度連續性和穩定性。我們聚焦做好自己的事情，透過進一步全面深化改革，不斷完善和發展符合中國國情的中國特色社會主義制度。中國堅持走和平發展道路，在實現自身發展的同時，也願與其他國家共同發展，攜手構建人類命運共同體。

習近平指出，中方對美政策保持著高度連貫性。儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

習近平說，希望美方與中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，與中方一道，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道，推動中美關係保持穩定，在此基礎上，爭取好起來、向前走。

蘇利文則表示，美中元首舊金山會晤以來，雙方認真落實兩國元首共識，取得積極進展。我此次來華與王毅主任的戰略對話深入坦誠，富有實質性和建設性。我願重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟體系反對中國，不支持「台灣獨立」，無意與中國發生衝突。

蘇利文強調，美方「一個中國」政策沒有改變，無意將台灣問題作為遏制中國的工具。美方希望與中方繼續保持戰略性溝通，找到美中兩國和平共存、美中關係持續發展的辦法。拜登總統期待不久能有機會再次與習近平主席溝通。對此，習近平表示願與拜登總統繼續保持溝通，為中美關係掌舵領航。