桃園市一名林姓男子，今年6月在UBIKE站旁，看見一名女看護，竟趁機對她進行襲胸，女看護當場報警，林男當場被逮，法院依性騷擾罪判她拘役30日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，林男於113年6月10日上午8時55分，在桃園市某UBIKE站旁，見A女正在進行看護工作時，乘A女不及反抗，竟以手碰觸A女胸部，侵犯其身體自主權。A女事後立即報警，警方經過調查，查明林男的違法行為。

林男在警詢時對其不法行為承認不諱，與A女的證詞一致，監視器錄影及畫面也進一步證實了其犯罪事實。法院審理後認為，林男在A女無法抵抗的情況下進行性騷擾，顯示其對他人身體自主權缺乏基本尊重，行為極為不當，對A女造成心理傷害。

法院審酌，林男案發後坦承犯行，且無前科，綜合其犯罪動機、手段及所造成的影響，最終依性騷擾罪判處林男拘役30日，可易科罰金。可上訴。

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