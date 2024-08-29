西門町是北市熱門商圈，也是不少遊客來台北會逛的景點。然而今（29）日有媒體報導，近期有名香港人在西門水果攤買水果，結果光是買一包芭樂跟一包芒果就要659元，事後台灣朋友告訴他是被坑了。文章曝光後，激起網友憤怒，紛紛留言「台灣人劣根性，不分南北」、「真的別笑墾丁了，台北人，你們的觀光景點一樣坑」。

據《ETtoday新聞雲》報導，一名香港人前陣子深夜在台北的西門商圈買水果，店家標示50（元）／100g，他首先選了一包紅心芭樂，後來在店家積極切水果給他試吃的情況下，又加買了一包芒果。該名香港人表示，付錢的時候，一包水果竟然要價300多元，2包合計659元。

香港人指出，自己有被2袋水果價錢嚇到，但是店家已經切了，無奈之下只能買下帶回旅館，但事後仔細思考，覺得這價錢比香港買台灣進口芭樂兩顆還要貴，問了台灣朋友之後，對方也跟他說「被坑了」。

該新聞曝光後，《PTT八卦板》的網友紛紛回應，「台灣人劣根性不分南北」、「最近芭樂好像蠻貴的，但這真的太扯」、「要不要以後賣水果要先申請執照算了」、「已經很好賺了，還要這樣坑」、「真的別笑墾丁了，台北人你們的觀光景點一樣坑」、「有貴到，永康街芒果冰也才400」、「南部來的水果」。