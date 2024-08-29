台中捷運於2023年5月10日發生遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中車廂，釀1死15傷，台中地檢署依過失致死罪起訴2名吊車工人，另興富發、齊裕營造等公司均獲不起訴；當時靜宜大學教師林淑雅因意外死亡，仍走司法程序，其家屬設紀念獎學金，遺愛滿1年。

去年5月中捷意外造成死傷後，靜宜大學法律系助理教授林淑雅，遺愛人間，家屬為其捐贈500萬元設立「林淑雅老師紀念獎學金」，當時林的胞兄林世昌說，盼獎學金的設立，傳承淑雅老師對這片土地的關懷，及提攜後進不遺餘力的精神。

該獎學金以林淑雅生前的熱心教學、扶助弱勢精神，傳承原住民文化等行誼典範為受獎標準，林淑雅的家屬盼藉由紀念獎學金，讓林淑雅生前所播下的種子，逐漸發芽成社會中堅，也是延續其精神的另一種方式。

校方指出，「林淑雅老師紀念獎學金」獎助對象為法律學系學士、碩士班及原住民族文化碩士學位學程與全校學生各擇一共4人，每人5萬元，今年6月已舉行頒發儀式，追思緬懷林淑雅老師。