近期發生數起重大工廠火災，桃園市消防局第一救災救護大隊今日在八德區中台橡膠公司舉辦兵棋推演，並結合場所進行自衛消防編組效果逼真，因廠內有存放化學物品，搶救上比一般工廠有較大的風險，希望藉此次訓練加強廠內員工初期自衛消防編組應變能力及提升消防人員面對複合型災害的處理效能。

此次演練模擬中台橡膠工廠精練課發生火災產生大量濃煙，員工立即啟動自衛消防編組並實際執行各項編組與任務分工，消防隊抵達後火勢持續擴大並得知有人員受困，且原料倉庫有化學物質外洩。

初期指揮官立即要求業者提供安全資料表並請求除汙棚支援。現場同步出動消防機器人，由消防機器人進入火煙較大、人員難以接近之區域進行周界防護，避免火勢擴大延燒，受困員工由消防人員救出並經除汙作業後，由救護車協助後送至鄰近責任醫院。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，感謝中台橡膠提供場地配合辦理此次兵棋推演，消防人員面臨危險物品工廠事故時經常伴隨大量風險，必須依不同化學物質特性採取不同搶救作為，為此希望業者務必定期更新廠區平面圖及存放化學品等資訊隨時可以提供消防單位檢視，發生事故當下應指派專人於現場配合說明，在消防人員救災安全前提下，得以最大可能的降低損失。