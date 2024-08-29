弘道老人福利基金會台中服務處10位爺奶去年參加「生命行旅」課程預先規畫「身後事」，其中，87歲簡奶奶日前因病離世，生命行旅筆記本發揮用途，順利助家屬完成簡奶奶最後心願，圓滿告別。（弘道基金會提供／潘虹恩台中傳真）

弘道老人福利基金會台中服務處10位爺奶去年參加「生命行旅」課程預先規畫「身後事」，由專業老師帶領長輩回顧生命歷程，逐步介紹疾病末期的急救過程、安寧照護等，讓長輩自主決定醫療決策並寫下期望的照護方式。（弘道基金會提供／潘虹恩台中傳真）

死亡不再是禁忌話題！弘道老人福利基金會台中服務處10位爺奶去年參加「生命行旅」課程，預先規畫「身後事」並寫下人生5大願望；日前，87歲簡奶奶因病離世，家屬遵照筆記本完成簡奶奶最後心願，弘道志工更於告別式致贈「畢業證書」，彌補簡奶奶年少遺憾，讓兒女激動落淚「感謝課程助圓滿告別」。

弘道基金會台中服務處有10位爺奶長輩去年展開為期12周的「生命行旅」課程，由專業老師帶領長輩回顧生命歷程，逐步介紹疾病末期的急救過程、安寧照護等，讓長輩自主決定醫療決策並寫下期望的照護方式。長輩們也提前規畫「身後事」，包括遺照選擇、臨終想穿的衣服、安葬方式和告別式等，並寫下人生的5大願望及對子女羞於表達的愛與感謝，完成屬於自己的「生命行旅」筆記本。

近日，87歲簡奶奶因病過世，這本「生命行旅」筆記本也發揮其價值。簡奶奶是養女，因家境貧苦加上戰爭時常要躲空襲，只讀到國小五年級無法順利畢業，是簡奶奶心中最大的遺憾。弘道的志工在告別式上特地頒發畢業證書，由簡奶奶的兒女代為收下，兒子更激動落淚，頻頻感謝弘道頒發畢業證書。

簡奶奶的兒子哽咽表示，還好有生命行旅筆記本，讓媽媽生前吃到最愛的陽春麵；病危時放棄急救，讓媽媽沒有痛苦地離開；告別式也按照她的遺願完成，更收到媽媽一直很想要的畢業證書。女兒更回憶，過去媽媽想跟他們討論身後事，大家總覺得觸霉頭，一直阻止她，直到看見生命行旅筆記本，大家才知道媽媽在想什麼，讓家屬不用猜測、不用吵架，圓滿辦好告別式。

規畫生命行旅課程的弘道社工柯靜玟說，爺奶因認為年紀到了，遲早要面對死亡的議題，想趁在世時完成自己的心願，起初雖有家屬反對，但溝通後都轉為正向支持，翻轉了「生前討論身後事是禁忌」的想法，反而認為是愛與尊重的表現。