2024中國國際大數據產業博覽會（數博會）28日在貴州省貴陽市開幕，中國國家數據局局長劉烈宏於會上致詞表示，將加快構建以數據為關鍵要素的數位經濟，並從優化產業布局、培育多元經營主體、強化政策保障等3方面系統布局培育壯大數據產業。另據預估，大陸數據產業快速增長，未來幾年有望保持20％以上年均增長速度。

本屆數博會首次由中國國家數據局主辦、貴州省政府承辦，以「數智共生：開創數字經濟高質量發展新未來」為年度主題，重點舉辦專業展覽，配套舉辦成果發布、行業交流、特色活動等。作為全球首個以數據為主題的博覽會，數博會自2015年創辦以來，今年邁入第十屆。

中國國家數據局局長劉烈宏在開幕式上表示，數據作為新型生產要素，已經深刻融入經濟社會各領域，加快構建以數據為關鍵要素的數位經濟，離不開強有力的數據產業的支撐。

劉烈宏表示，正會同有關部門研究制定產業發展政策，以抓住數據產業成長的戰略機遇，培育數據企業，塑造產業生態。主要政策考慮有三項：一是優化產業布局。圍繞產業鏈協同，大力推動數據開發開放，構建大中小企業融通發展、產業鏈上下游協同創新的生態體系。引導各地在資源匯聚、技術創新、應用牽引、算力支撐等方向，打造一批協同互補、特色發展、具有國際競爭力的數據產業集聚區。

二是培育多元經營主體，劉烈宏指出，將加強引導，支持不同類型的數據企業公平競爭、加快發展。三是強化政策保障，劉烈宏提到，將瞄準科技發展方向和國家重大戰略需求，推動數據領域技術攻關；用好政策、投資等手段，支持數據產業發展；推進產學研合作，加快數據領域學科體系和人才隊伍建設。

此外，中國國家數據局相關負責人表示，2023年，大陸數據生產總量達32.85 ZB（zettabytes），相當於1000多萬個中國國家圖書館的數位資源總量。大陸數據產業快速增長，未來幾年有望保持20％以上年均增長速度。