華山基金會將於9月中舉辦「愛老人中秋亮起來」慈善餐會，老寶貝們裝扮嫦娥、吳剛、月兔等中秋經典人物，呼籲各界踴躍認桌。（馮惠宜攝）

中秋將至，華山基金會將於9月中舉辦「愛老人中秋亮起來」慈善餐會，募集至今1個多月，認桌率不到3成，長期致力公益的大和屋老闆王釭坪得知困境，29日攜手華山啟動認桌儀式，邀老寶貝裝扮嫦娥、吳剛、月兔等中秋經典人物，獻唱經典老歌，盼能以歌聲為弱勢長輩發聲，呼籲各界踴躍認桌。

獨居台中烏日區76歲的陳阿公，中風肢體乏力，領有重度身障手冊，行動不便鮮少外出，終日與電視相伴，生活封閉、孤單；華山基金會自2013年提供服務，歷經多年陪伴及守護，助其走出陰霾重展笑顏，阿公第一次參加餐會，不只開心又感動。

住北屯區蔡阿嬤，年輕時喜愛唱歌，如今坐輪椅，曾因鄰居協助推輪椅看廟會，即感到滿足，而這次有機會來餐廳用餐與唱歌，直呼自己真幸福！在場長輩們知悉認桌狀況不佳，擔心慈善餐會無法成行，紛紛在現場呼喊集氣，期募桌順利。

華山多數長輩，長年獨居鮮少外出，中秋餐會不僅促進社會參與，更可讓長輩感受佳節團圓氣氛。華山基金會表示，「愛老人中秋亮起來」慈善餐會，預計席開30桌，目前認桌不到3成，懇請企業團體及社會大眾踴躍認桌。