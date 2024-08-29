58歲劉嘉玲保養有方，逆齡臉蛋加上完美身型體態，讓人捉摸不透她真實年齡，有「不老劉」封號。近日她拍攝一組時尚雜誌，美照曝光後，有粉絲挖出她10年前雜誌舊照對比，驚人狀態竟比10年前還辣，掀起熱議。

劉嘉玲每每出席活動都精心選搭多樣化禮服風格，展露性感身材令粉絲大飽眼福。近日她驚喜登上時尚雜誌《L'OFFICIEL》陸版9月封面，畫上精緻流金眼妝，勾人眼線，盤起包頭身穿黑色修身長裙，前凸後翹的S型身材一覽無遺。

其中還有一套裸金色貼身洋裝，絲滑貼身布料搭配低胸加上披風巧思設計，完全將劉嘉玲的美胸好身材大膽解放，盡顯熟女魅力，貴氣又優雅。她2013年登上該雜誌的舊照也被網友挖出，當時她梳著超貼頭皮髮型，畫上香豔紅唇，女王氣勢十足，對比現在，在歲月修煉之下，舉止優雅，生活也充滿智慧魅力，把自己活成大女主，許多網友都大讚她相當勵志：「思想通透，清醒到不行」。

劉嘉玲熱愛爬山，素顏膚況年輕。（圖／翻攝自劉嘉玲 IG）

據悉，劉嘉玲近年來一直維保持自律運動的習慣，熱愛爬山健身的她，也經常在網上公開曬出征服各地不同座山的照片，且不吝分享大素顏照，看上去非常享受爬山時的狀態，從照片中可見，脂粉未施的她膚質緊緻，沒有讓歲月在臉上留下痕跡，可見保養得相當好。