高雄市一名電子公司職員吳姓男子，竟在上班時間對女組員進行性騷擾。高雄地方法院經過審理，作出簡易判決，吳男被判有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。

根據法院判決，吳男與A女同為該公司員工，A女為吳男的組員。事件發生在民國113年1月5日下午3時左右，當時吳男在公司內對A女進行不當觸碰，包含胸部和頭髮。A女受到騷擾後立即報警處理。

法院指出，吳男的不法行為嚴重侵犯了A女的身體自主權，並對其造成了心理上的恐懼和傷害。審理中，吳男已承認罪行，但雙方尚未達成和解，犯罪所造成的損害仍未補償。依《性騷擾防治法》第二十五條第一項，吳男被判有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。

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