銀行主管表示，升息後國銀存款利率上揚，且第二季遞延反應下，存款利率續升；但關鍵是放款利率升幅小於存款，主要銀行競推放款、給客戶較優惠利率，尤其是公股銀新青安房貸，以及資金太多放款競爭下，導致放款利率升幅小於存款，也讓整體存放利差繼續走跌。

檢視央行統計，第二季國銀存放款加權平均利率，存款及放款利率都上升，與存款族密切相關的國銀存款利率，第二季已升至1.09％，創下2009年第二季以來新高，且距離當年第一季1.1％相去不遠，若與升息前0.36％相比，已大漲一倍以上。

至於放款利率方面，在去年第三季衝上2.39％，創2009年第二季以來新高後，一度連續兩季下降，但今年第二季上升0.08個百分點至2.45％，創下2009年第一季以來新高。

觀察國銀存放款利差變化，前高大約落在2015年下半年，當年第三季存放利差1.46個百分點、第四季為1.44個百分點；而目前存放利差已跌至1.36個百分點，銀行傳統存放款獲利將因而縮水。

銀行主管說，第二季還在消化央行升息，出現零星遞延效應，使存放款利率同步走揚，但銀行同業間風險性資產充足，彼此競爭下就壓低放款利率，且部分廠商也會要求利率壓低，但第二季放款利率已終止連二季下滑。

銀行主管進一不提到，近期央行要求國銀針對不動產放款提出報告，放款利率應會逐季止跌回升；目前截至第二季底，新青安房貸占房貸放款餘額達9.53％，若新青安占比慢慢下降，國銀放款利率回穩，存放利差才可能回升。

不過，銀行主管也說，美國9月降息大致篤定，預計也將讓銀行存放利差縮小，今年存放利差挹注獲利應會比去年減少一些，但仍比升息前好。國銀存放利差下降，影響銀行利息收入，若以全體國銀放款餘額約40兆元來算，第二季存放利差再下降0.01個百分點，整體收益減少40億元。