威京集團今天聲明，關於8月28日檢廉調查京華城容積率一事，威京總部集團感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。
威京集團聲明，威京集團旗下所有的事業體，在各公司董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。
台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲在任內涉及的京華城案，昨（28）日指揮廉政署兵分48路搜索，今（29）日清晨聲押禁見威京集團主席沈慶京等人。對此，威京集團今日下午發表聲明，會靜待司法調查，集團各事業體，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。
威京集團今天聲明，關於8月28日檢廉調查京華城容積率一事，威京總部集團感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。
威京集團聲明，威京集團旗下所有的事業體，在各公司董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。
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