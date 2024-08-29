威京集團今天聲明，關於8月28日檢廉調查京華城容積率一事，威京總部集團感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。

威京集團聲明，威京集團旗下所有的事業體，在各公司董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。