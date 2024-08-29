錢于軍自2015年起負責領導瑞銀中國區業務。胡知鷙原先在瑞信工作，並曾任瑞信中國投資銀行業務主管、瑞信中國區副主席、瑞信中國區CEO、瑞信證券（中國）董事長等多個重要職位。
隨著瑞銀去年併購瑞信，胡知鷙今年7月獲委任為瑞銀證券副董事長，並同時為中國區環球銀行主管。
胡知鷙除了金融背景豐厚，她也以前中共總書記胡耀邦長孫女，而為外界所認識。據資料，胡知鷙有英國劍橋大學文學專業學士、碩士學歷，父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記。
香港經濟日報報導，瑞銀集團（UBS）在內部通訊公布，瑞銀中國區總裁錢于軍（Eugene Qian）以家庭原因為由退任，將在集團內擔任其他職位。瑞銀同時宣布，委任胡知鷙（Janice Hu）接任錢于軍瑞銀中國區總裁，並會向該行亞太區主席 Iqbal Khan匯報。瑞銀指，有關人事變動會在9月16日生效。
錢于軍自2015年起負責領導瑞銀中國區業務。胡知鷙原先在瑞信工作，並曾任瑞信中國投資銀行業務主管、瑞信中國區副主席、瑞信中國區CEO、瑞信證券（中國）董事長等多個重要職位。
隨著瑞銀去年併購瑞信，胡知鷙今年7月獲委任為瑞銀證券副董事長，並同時為中國區環球銀行主管。
胡知鷙除了金融背景豐厚，她也以前中共總書記胡耀邦長孫女，而為外界所認識。據資料，胡知鷙有英國劍橋大學文學專業學士、碩士學歷，父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記。
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