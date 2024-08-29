香港經濟日報報導，瑞銀集團（UBS）在內部通訊公布，瑞銀中國區總裁錢于軍（Eugene Qian）以家庭原因為由退任，將在集團內擔任其他職位。瑞銀同時宣布，委任胡知鷙（Janice Hu）接任錢于軍瑞銀中國區總裁，並會向該行亞太區主席 Iqbal Khan匯報。瑞銀指，有關人事變動會在9月16日生效。