錢于軍自2015年起負責領導瑞銀中國區業務。胡知鷙原先在瑞信工作，並曾任瑞信中國投資銀行業務主管、瑞信中國區副主席、瑞信中國區CEO、瑞信證券（中國）董事長等多個重要職位。

隨著瑞銀去年併購瑞信，胡知鷙今年7月獲委任為瑞銀證券副董事長，並同時為中國區環球銀行主管。

胡知鷙除了金融背景豐厚，她也以前中共總書記胡耀邦長孫女，而為外界所認識。據資料，胡知鷙有英國劍橋大學文學專業學士、碩士學歷，父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記。

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