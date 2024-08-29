1.盤後時段臺指期094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲209.00點，為22,373.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲201.00點，為22,368.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲202.00點，為22,369.00點。
4.盤後時段電子期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲12.05點，為1,198.50點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲12.15點，為1,198.60點。
6.盤後時半導體30期貨094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲58點，為6,123點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時54分(較開盤參考價) 上漲1.60點，為182.10點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天12時28分(較開盤參考價) 上漲0.01點，為39.01點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲100.00，為41,373.00點。
10.盤後時段美國標普500期094今天16時58分(較開盤參考價) 上漲19.25，為5,614.25點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲191.00點，為19,512.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時57分(較開盤參考價) 上漲88.50點，為5,083.50點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天18時08分(較開盤參考價) 上漲16.00點，為8,394.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨104今天18時07分(較開盤參考價) 上漲6.00點，為9,729.5點。
15.盤後時布蘭特原油期貨114今天16時32分(較開盤參考價) 下跌22.00點，為2,450.00點。
16.盤後時台積電期貨094今天18時10分（較開盤參考價）上漲9.00點，為952.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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