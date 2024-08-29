民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波延燒，北檢查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。白營今(29日)開記者會說明內帳爭議。但民眾黨立委張啟楷稍早接受直播專訪，聽到木可匯款400萬給柯文哲時，竟當場嘴角失禁噴水，引發熱議。

有週刊28日揭露，北檢專案小組發現，木可宣布清算前，有多筆百萬資金到私人帳戶，這些出帳金額有部分未出現在選舉支出項中目。木可匯出400多萬的專款到柯文哲私人戶頭，名義為「肖像使用權」，懷疑木可銷售競選小物，柯文哲從這些小物獲得400多萬元肖像收入。引發爭議。

粉專「不演了新聞台」PO出一段影片，當主持人說到「就說不知道媒體怎麼掌握到了，說木可公司居然有匯款給柯文哲個人的戶頭」，此時正在喝水中的張啟楷突然笑到口鼻都噴出水來。粉專直呼「我們受過嚴格的訓練，無論多好笑，我們都不會笑！除非忍不住～」。

「兩週前，要木可清算；兩週後，要木可還錢！所以現在是要先清算，還是先還錢？」不演了新聞台質疑，當初匯錢給木可的，跟現在覺得匯太多的，又是同一批人。危機是從被質疑「左手匯右手」開始引爆，現在的解決之道是「右手匯左手」？

或許是其中的荒謬性，讓白委張啟楷也忍俊不禁。不演了新聞台不禁問：木可，到底是第三方友好公司，還是跟競總同一套人馬？

網友表示「黨的附隨組織，我是說競總是木可黨的附隨組織」、「阿北都說了放黨裡不容易被監督，放他那邊比較好受監督」、「柯說不要用『寄生』來形容，所以是⋯『共生』？」、「左手給右手，右手退左手，這就是新政治」、「笑到水直接從鼻孔噴出來耶！到底是因為覺得：1.完蛋了、2.太離譜了、3.廢到笑，請作答」、「張委員真性情！不忍苛責」、「張啟楷還不錯，他質詢也不錯，但這段，可能他也覺得太離譜了？」