「Volvo Truck電動卡車啟動儀式暨車隊成立發表會」於本月20日舉行，由太古商用汽車公司將「Volvo FE電動卡車」交付給世界資源亞太公司。遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華獲邀出席，與來自產官學界等多位貴賓共同見證綠色永續工商運輸的啟程。

世界資源亞太擁有全臺最大規模的重金屬污泥回收及處理設備，是掌握先進環保技術的公司，也是遠東商銀法金業務相當重視的亮點產業，遠東商銀透過提供客戶跨境結構融資與綠色融資等金融服務，與客戶一同開拓綠色商機。

此外，世界資源亞太為環境盡一份心力，積極響應遠東商銀法金業務綠色存款。「綠色存款」又稱為永續發展定期存款，為遠東商銀打造綠色融資平臺的一環，即以收受綠色存款作為環境效益投融資、社會效益投融資及永續績效連結授信投融資等相關計畫的授信資金來源，以協助提升環境及社會效益的企業取得資金。

遠東商銀身為世界資源亞太長期重要合作夥伴，遠東商銀副總經理季正華獲世界資源亞太邀請出席發表會，並於會中表示對臺灣第一輛綠色清運卡車出發，感到與有榮焉，他很榮幸見證引領淨零運輸的方向盤行駛在臺灣的大馬路上，希望有志發展綠色永續的企業與遠東商銀致力打造的綠色融資平臺合力攜手踏上綠色產業的新旅程，為實現全球淨零碳排的願景而努力。