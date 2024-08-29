同時，為加大外匯準備金餘額，以抵禦外匯波動並逐步降低避險比率，保險局也開放五大準備金可作為「第一桶金」，即不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金與其他強化提存準備金，目前整體壽險以不動產增值利益準備金約190億元較多。各壽險公司若要用新制，可從五項準備金中自選要轉到外匯準備金的項目與金額，沒有規定五項準備金都要一起轉到外匯準備金。

新制中，固定提存比率從現行一年0.6％，將提高到1.2％；額外提存與沖抵比率從現行的50％拉高到100％，若有匯損可用外匯準備金完全沖抵，直到準備金為零，但有匯兌利益時則要100％提存到準備金。

若壽險公司申請新制，外匯準備金提存上限將會是前三年平均國外投資部位（扣除OCI股票、基金部位）的95％外匯風險值，據保險局推估，若所有壽險公司都申請新制，提存上限會大幅拉高到9,600億元，相較目前所有壽險用舊制的3,000億元，上限提高了3倍多。至7月底整體壽險外匯準備金約2,300億元。

以7月底的資料估算，據保險局推估，若避險比率下降5％，約每年可省下避險工具成本246億元，下降10％每年可省下492億元，下降20％則每年可省982億元。

另2026年接軌後，接軌IFRS17的負債準備金與現值間差額的超額準備金，也可由壽險公司選擇是否轉到外匯準備金。保險局表示，若當時依照公允價值有正的有利影響數，方向上允許壽險公司可選擇轉列到外匯準備金，且就算是適用舊制的公司，也能選擇要不要轉列，並不限一定要全部轉列，可以一部分轉到外匯準備金、一部分到淨值。但何時開放業者申請、如何提前估算出金額等，有待與壽險公會討論。