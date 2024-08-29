新生代女團IVE憑藉歌曲《ELEVEN》出道後走紅，成為一線女團。目前正展開世界巡迴演唱會，怎料，成員之一的安兪真日前演出時，唱跳到一半，卻遇到衣服裂開險些走光尷尬狀況，讓她全程緊抓衣服。畫面曝光後，粉絲誇讚安兪真處變不驚臨場反應，但也怒轟造型師沒做好把關。

IVE今年展開巡演《SHOW WHAT I HAVE》，一結束首爾安可場演出後，立即趕往印尼雅加達開唱。在演出到歌曲《WOMAN LIKE ME》時，表演到一半，安俞真黑色皮衣背部整個裂開，她雖然試圖尋求協助，但舞台旁卻沒有出現任何工作人員。最後她只能一手拿麥克風，一手全程緊抓後背衣服，以防止走光。

安兪真唱到一半衣服突然裂開。（圖／翻攝自小紅書）

表演期間除了安兪真自己熟練的將衣服按住之外，隊友LEESEO也多次出手想要幫忙，一旁的女舞者也很有默契的幫忙抓上衣，讓表演可以順利完成。安兪真唱完整首歌之後，才去換衣服。

相關影片被放到網路上流傳，網友除了誇讚安兪真危機處理能力外，也驚呼：「安真的很敬業啊，這其實很危險的，還好她手快抓住了」、「這什麼公司啊？」、「還好頭髮長能擋到一點，可憐的狗狗」、「看的心梗了」、「差點走光好危險，看著露了那麼一大片」。