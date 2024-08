台北市長蔣萬安特別穿上去年金獎設計師胡俊丞打造的台北市花杜鵑花服裝現身,以行動支持。(黃敬文攝)

為發掘新銳設計師,「2024台北好時尚」因應台北建城140周年,今年以「Taipei Fashion DNA」為競賽主題,今(29)日在超過百年的市定古蹟「華山1914文化創意產業園區LEGACY」舉行2024「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽動態展演暨頒獎典禮,台北市長蔣萬安更特別穿上去年金獎設計師胡俊丞打造的台北市花杜鵑花服裝現身,以行動支持。

台北市商業處表示,今年動態秀決賽則選定陪伴台北走過逾百年的市定古蹟華山1914文化創意產業園區舉行,激發新銳設計師的設計思維,除展現台北建城140周年的復刻和創意外,也透過展現自己的設計理念,能夠用一針一線交織出自己的時尚DNA,充分表達出「Taipei Fashion DNA」主題的概念,讓每位設計師者藉由心中對台北人這座城市故事的印記來發想設計創意。

蔣萬安表示,市府每年以不同主題辦理「『台北好時尚』TOP時裝設計大賞」競賽,今年更因應建城140周年,以「Taipei Fashion DNA」為主題,積極扶植優秀且具潛力的設計師嶄露頭角,今年與T-DIMENSIONAL BEAUTY合作,透過濕熱氣候時尚主題,提供入圍之設計師2名特別獎,公私協力給予新銳設計師更多的支持與鼓勵。

他提到,12年來培育144位新銳設計師,設計師作品不僅已於國內金馬、金鐘、金曲三大金獎紅毯上嶄露風采,合作案例也橫跨國際知名服飾廠牌,更輔導超過10位設計師跨足國際舞台,在國際舞台綻放光芒,台北好時尚致力協助設計師與各產業接軌,更透過展演、媒合等活動和產業界串聯,協助設計師不斷的往前發展。

最終由評審團選出今年的得獎者設計師組由謝佳翰及王彥熙獲得T-DIMENSIONAL BEAUTY特別獎,葉佳青以作品「道隱無名」獲得佳作,林家賢以作品「鏡前/Everyone is a mirror to another」獲得銀獎,眾所矚目的金獎-則由陳聖元以作品「文房敘事/FADING SPIRIT IN STUDYROOM」脫穎而出。

學生組鄧亦凱以作品「CORSSING BORDERS」獲得銀獎,金獎-則由王季澧以作品「嬈拜/Hiau-Pai」獲獎。