南投縣29日下午強降雨，水利署對名間鄉發布淹水二級警戒，暴雨造成台3線名間交流道路段秒變黃河，人孔蓋還噴黃泥泉；據中央氣象署觀測，名間鄉時雨量達77.5毫米，3小時累計103.5毫米，名間鄉長陳翰立盼縣府邀集相關主管機關，檢討區域排水系統，改善淹水問題。
名間鄉居民指出，下午3時許下大雨，台3線名間交流道路段瞬間淹水，淹水超過半個輪胎高，行經車輛掀起陣陣水浪，機車騎士行經該路段，黃色泥水不斷朝他湧來，嚇得停車。
陳翰立認為，名間鄉時雨量約80豪雨，加上八卦山上雨水順著斜坡而下，台3線除了側溝外，附近並沒有區域排水系統，可能是淹水主因，面臨極端氣候，現有區域排水系統已難應付，呼籲縣府邀集相關主管機關，改善區域排水功能，解決淹水問題。
南投縣工務處表示，台3線淹水主因是八卦山積水集中在肉品市場附近沖刷而下，若能分流到坑內坑溪。淹水情況就能改善，不過坑內坑溪距名間交流道有一段距離，附近野溪和溝渠分屬農田水利署和水保單位管轄，將舉行共同會勘討論。
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