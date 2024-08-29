桃園市政府環境保護局為提升同仁法治觀念，落實陽光法案精神，於今日辦理「113年陽光法案專精研習」，邀請監察院財產申報處專員劉維倫及秘書劉蘭生擔任講座，以深入淺出的實務案例，講解「公職人員利益衝突迴避法」及「公職人員財產申報法」的相關規定。

環保局長陳世偉表示，環保局含海岸及資源循環工程處與環境管理處2個二級機關，業務涉及許可證發放、對汙染行為告發裁罰以及工程建設等行政作為，業務面向相當廣泛。希望能透過本次研習，讓同仁理解利益衝突立法的精神在於「避免瓜田李下」，執行公務時應區分便民與圖利的界線及法令規範，進而能自我提醒遵守相關法律規範。

環保局政風室指出，陽光法案是從民眾有「知的權利」的角度出發，從公職人員的財產申報制度、利益衝突的迴避以及請託關說的登錄等，都是以公職人員自身的操守、清廉及誠信為基礎發展而來，局內同仁務必遵循相關廉政規範並勇於任事。此外，未來政風室仍將持續辦理各類陽光法案宣導活動，降低機關廉政風險事件發生，共同努力實現陽光法案「促進公開透明，防止利益衝突」的目標。