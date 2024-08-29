台北市某校代理教師涉及「創意私房」偷拍案，引起全民震怒，也讓校園反針孔安全問題浮出水面。開學在即，台北市教育局29日表示，市內276 校已全面完成校園反針孔偵測工作，將嚴格要求各校定期維護偵測設備，確保校園安全與學生隱私獲得最佳保障，更進一步提出六大面向作為。

教育局說，已責成各校評估反針孔巡檢工作納入學校保全契約，將配合校園巡查執行，增加巡檢頻率，後續委外廠商則將進行不定期抽查，並針對巡檢人員規畫增能研習，以有效防堵校園內偷拍犯罪行為。

教育局說明，六大面向分別有升級設備、定期巡查、委外複檢、納入保全契約提升偵測頻率、增能研習，強化專業知能、提高防範意識。

升級設備為因應針孔偷拍設備日新月異，採購更高規格的偵測設備，提升偵測效率，以有效防堵偷拍；定期巡檢，新學期市內各級學校應落實每月至少2 次定期進行反針孔巡檢偵測。

委外複檢，委請反針孔偵測專業廠商每月不定期抽查10 間學校；納入保全契約，教育局請各校評估將反針孔巡檢工作納入學校保全契約，配合校園巡查一併進行，增加巡檢頻率。

增能研習，教育局已規畫 9 月 5 日巡查人員增能訓練，分享巡查檢測方法與實務操作；提高防範意識，將督導學校融入校內性別平等教育課程，引導學生提高自我保護意識，提升偷拍的防範意識、識別可疑設備，已共同防範偷拍行為。

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