屏東縣政府為推廣屏東農漁畜牧物產、特色好物與美食，今年再度由屏東縣工商策進會攜手高雄漢神巨蛋合作，在購物廣場8樓舉辦「屏東物產展~好屏ing登場」活動，從8月29日起至9月11日止，為期14天。物產展邀集屏東縣各鄉鎮市27家優質業者組成「屏東隊」，其中有6家是首次登場。假日期間還規劃豐富有趣的體驗課程，有棉繩編織小花鑰匙圈DIY、手作植物苔球＆鹿角蕨上板課程。期待透過屏東物產展將優質的農漁牧畜產品、特色好物及美食推薦給大高雄地區的朋友。

屏東縣工商策進會總幹事張菽蓁表示，縣府團隊積極為中小企業開發通路、爭取訂單，不僅組團參加國際食品展，推廣屏東優質物產、拚經濟，在國內也透過各式展售會，累積業者經驗，厚植實力。此次非常開心再度與漢神巨蛋購物廣場合作，期盼借助百貨超強集客力，讓更多消費者認識及體驗屏東好物。

再過不久就是中秋佳節，屏東物產展推出的商品種類豐富多樣又實惠，送禮自用兩相宜。活動現場匯集屏東鄉鎮市共27家業者共同展售，有老字號的黎記冰糖醬鴨、東寶黑豬肉棧、鍾家客家食堂、可可雅米巧克力工坊、大花農場、雲山農園、天菊農場、芙玉寶、大埔良作、丹醇研選、大地酵素、台灣農健康、樸作良食、噠噠蜂蜜、義香食品、復脈園手作鮮果冰淇淋、青檸運銷合作社、豆油伯、日生元、本革工坊L.I.S.、活石生活創藝工坊之外。其中有6家是初登場的業者，分別是東大興漁品、巴魯那咖啡、隆興製麵、鹽水翁合作漁場、臺陸農畜產與大頭叔叔，涵蓋屏東豐富多元的農漁畜牧產品、伴手禮及美食等，邀請所有鄉親好朋友把握機會前來品嚐、採購，保證物超所值。

現場不只有農漁畜牧產品，還有不容錯過的是屏東勝利星村名店「本革工坊L.I.S.」，老闆擷取生活經驗，將象徵喜慶的傳統美食紅龜粿，化身為吸睛討喜又兼具實用性的紅龜粿造型皮革產品，深獲消費者喜愛；「活石生活創藝工坊」，原本經營鐵工廠的老闆，人生轉了個彎投身文創領域，將石頭、木材、金屬等素材透過其焊接專長，開發出紫檀木餐具組等實用好物；「芙玉寶」堅持使用植物皂基生產各式香氛皂類等，展場涵蓋屏東縣各式農漁畜牧及文創好物，種類豐富多元，有興趣的民眾千萬別錯過。