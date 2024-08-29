衛生局前往個案住家展開病媒蚊密度調查及衛教宣導，並動員里鄰長及志工環境孳清。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市今天新增1起境外移入登革熱病例，為善化區30餘歲女性，前往越南返鄉探親後染疫，這也是台南確診第16例境外移入病例。統計16例確診登革熱病例中，旅遊史包括越南、泰國、馬來西亞、印尼、馬爾地夫、菲律賓、新加坡，其中又以6例印尼旅遊史、5例馬來西亞旅遊史占大宗。

台南市衛生局表示，第16例為居住善化區30餘歲女性，8月18日至25日前往越南返鄉探親，返國後，8月27日出現腰酸背痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛等症狀，8月28日前往佳安小兒科診所就醫，並主動告知旅遊史，由黃昱升醫師通報和採檢送驗，8月29日PCR陽性確診。

衛生所已立即前往個案居住地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查，同步動員里、鄰長及志工做環境孳生源清除及相關化學防治。

台南昨天、今天連續2天傳出境外登革熱病例，皆為社區基層診所醫師主動通報並實施登革熱快篩採檢，統計目前16例境外移入確診病例，有4例為診所醫師主動通報發現。

依據疾病管制署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至8月29日，國內已累計183例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、泰國及馬來西亞等東南亞國家為主，此外，南美疫情發燒，以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情為嚴峻。

衛生局提醒，市民如至東南亞及南美洲國家旅遊，返國後14日內應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請盡速就醫，避免境外移入病例病毒於社區中擴散而導致本土傳染病病例發生。