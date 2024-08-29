美國陸軍確定了下一代單兵火箭筒，將是瑞典紳寶集團(SAAB，也稱薩博)所生產的XM919型單兵攻擊彈藥（IAM），它的重量輕，可以打擊土方和木材掩體、磚石結構和輕裝甲車輛。

戰區網站(The WarZone )報導，根據美國陸軍的性能要求書，新一代單兵火箭筒的重量不超過 20 磅(9公斤)，長度不超過40英寸(1公尺)，並且必須能夠從封閉體中發射，射程可達500 公尺，XM919火箭必然符合上述條件。

美國國防部表示，美國陸軍司令部與薩博公司達成4.944 億美元(約157.5億新台幣)的固定價格合約，購買數量不詳(但必然很多)的 XM919 單兵火箭筒。美軍目前的單兵火箭相當龐雜，包括「66火箭彈」M72、AT-4(另有編號M136) 和 「碉堡剋星」M141，未來可能全部被XM919取代，有助於簡化後勤。

瑞典紳寶的單兵火箭武器相當受到歡迎，將被取代的AT-4也是該公司的產品。另外，會繼續在美軍服役的「古斯塔夫無後座力砲」(Carl-Gustaf recoilless-rifle)也是紳寶的。此砲可以再裝填，因此發射器不可隨意抛棄，與XM919的地位相近，但仍有不同。

根據俄烏戰爭的經驗，人們注意到不對稱戰爭、城市與鄉間游擊戰在現代環境仍然相當關鍵，因此美軍也重視此類武器的訓練與部署。將在太平洋地區，美國與盟友可能面臨與中國大陸的戰鬥，或許在城市作戰時，就需要大量的此類武器。