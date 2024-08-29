日本人氣女星森川葵，因為在綜藝節目展現快速學習的技能，有如漫畫《火影忍者》的寫輪眼一樣，到處打敗苦練多年的大師，得到「寫輪眼少女」封號。近日，森川葵就被爆出與偶像男團成員祕戀，而且還共處一室，引發粉絲關注。

據日本媒體《週刊文春》爆料，森川葵與偶像男團「SixTONES」成員森本慎太郎正在熱戀中，兩人是在今年共同主演的戲劇《那些照亮城市風景的人》相識。有趣的是，當初小倆口還是以「一起演戲為契機」才決定交往，而在對戲過程中就洩漏不少戀愛跡象，讓劇組人員印象深刻。

而在8月16日，因為颱風關係，位在東京的羽田機場塞滿眾多遊客，卻也被人目睹森川葵與森本慎太郎在一起的身影，兩人還被爆料一同在休息室看著飛機起起落落，一邊喝著果汁，恩愛到讓人十分羨慕。待了1小時之後，小倆口才匆匆忙忙趕到飛往泰國的登機口，準備出國約會。

森川葵與日本男偶像森本慎太郎傳出熱戀。（圖／X@machinami_ntv）

此外，還有民眾指稱，他們在18日下午回到日本後，森川葵還緊緊抓著森本慎太郎的手，走了一段路之後，兩人才互看一眼便各自離開去拿行李，隨後才再車上會合，前往森本慎太郎的住處公寓休息。

對於兩人的戀情，森川葵的經紀公司則回應：「私事交由本人處理。」至於森本慎太郎，在截稿前尚未作出回應。