珊珊颱風29日上午登陸日本九州鹿兒島縣，暴風圈壟罩九州，九州北部福岡機場清晨一架國際航班降落過程令乘客失聲尖叫。

今年第10號颱風「珊珊」周四（29日）上午在日本九州南部鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，移動速度緩慢，路徑難料，颱風中心北上九州中部的熊本縣，傍晚來到九州中部長崎縣東緣的島原市，有朝東北方轉向趨勢。位於九州北端福岡市外圍的福岡機場周四成了熱搜關鍵字，清早有航班降落福岡過程猛晃，乘客尖叫嚇哭。首爾航空一架班機降落失敗拉起重飛的景象令網友看得目不轉睛，香港快運貨機成功起降也令網友稱奇。

日本氣象廳預估，珊珊颱風穿越九州後將東轉朝本州移動。日本富士電視台周四報導，一架自泰國曼谷起飛的班機，日本時間清晨7時接近九州北部的福岡機場，機上乘客對著窗外拍攝降落過程，突然間飛機猛烈晃動，周遭尖叫聲四起，甚至傳來哭聲，窗外地景角度忽上忽下，看起來的確很嚇人。航機在福岡機場平安降落，全機響起熱烈掌聲。

日本航空、全日空29日取消國內線航班合計已494班。由於珊珊移動龜速，日航已取消30日國內線280班，全日空取消30日國內線346班、國際線4班。受影響旅客逾6萬人。

南韓《每日經濟》報導，據網友發布於社群平台X的福岡機場周邊攝影畫面顯示，日本時間當天上午10時許，一架韓亞航旗下廉航業者首爾航空（Air Seoul）的飛機以蟹行著陸的姿態嘗試降落但失敗，只能拉起機頭離開，降落與重飛過程機身搖搖擺擺，網友不約而同都覺得「好可怕」，還有人形容航機看起來就像被風吹得飄來飄去的葉子。

飛航追蹤網站FlightRadar24等消息來源指出，這個航班當天上午8時從首爾仁川機場起飛，目的地是日本福岡但未能降落，上午11時過後折返釜山金海機場降落。其他航空公司也有2班從仁川飛往福岡的航機因此折返仁川。往返福岡機場的航班至少270班取消。

監視器畫面顯示，當天中午12時23分、12時47分，樂桃航空有2架飛機先後試圖降落福岡機場，然而，航機在已經很接近跑道的情況下仍拉起機頭離開，並未落地。

不少觀察福岡機場動態的網友發現，在絕大多數航班取消、九州上空幾乎沒有航機的情況下，竟有香港快運（HK Express）2架A321貨機周四下午先後在福岡降落、起飛，而且沒有重飛，網友嘖嘖稱奇、驚嘆不已。還有網友猜測：「在香港起降的航空公司很習慣颱風了吧。」